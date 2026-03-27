世界初の“再エネ100％”がミソ！ 浮かぶデータセンター日本郵船、NTTファシリティーズ、ユーラスエナジーホールディングス、三菱UFJ銀行、横浜市の5者が共同で進める「洋上浮体型データセンター」の実証実験が、2026年3月25日に横浜港の大さん橋ふ頭で始まりました。これを記念し、同日には開所式も実施されています。 【え…！】意外と近い場所にある「洋上データセンター」（地図／画像）これはクラウドサービスの普及や生