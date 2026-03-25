3月26日（木）の『徹子の部屋』に、ヨネスケが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『突撃！隣の晩ごはん』でおなじみのヨネスケ。かつて、若手議員時代の高市早苗首相の晩ごはんも取材していたことが最近判明したという。そんなヨネスケは、66歳で熟年離婚したあと、10年間独身だった。独り身の寂しさ、コロナ禍での仕事の激減などで鬱になってしまったという。そんななか出会ったのが、元介護関係の仕事をしてい