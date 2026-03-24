豊田自動織機は２４日の取引終了後、トヨタ自動車などの陣営によるＴＯＢ（株式公開買い付け）が成立したと発表した。応募株式数の合計が１億９１０８万７１１６株（議決権所有割合６３．６０％）となり、買付予定数の下限である１億２６２１万５３００株（同４２．０１％）を上回った。ＴＯＢが成立したことを受け、豊田織の株式を非公開化するための一連の手続きが実施される予定。ＴＯＢの期限は３月２３日までだった。 （