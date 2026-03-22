『Octane』が第3回ヴィンテージ・ロンドン・ラリーに参加。それはモータリング界の”シークレットシネマ”のような夜”だった。【画像】ロンドンの街並みに映えるベントレーやオースティンなどのクラシックカー（写真13点） ハムステッド・ヒースにあるパブ「ザ・スパニアーズ・イン」でのことだ。午後10時を少し過ぎるまではいつもの土曜の夜がそこにあった。グラスが触れ合う音、賑やかな会話のざわめき、忙しく立ち回るス