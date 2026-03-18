3月15日放送の『新婚さんいらっしゃい！』は、和柄に関する書籍を10冊出版、総売り上げが60万部を超える和柄デザイナーの夫70歳と、元ブティック経営者の59歳という大人のおふたり。 【TVer】 恋は諦めていた70歳の和柄デザイナー、着物美人と京都の一夜で大接近！ 長い独身生活の間に「60歳くらいに誰か家族になってたらいいな」と考えていた妻と、「独りの楽しみを見つけてたので寂しいと思ったことがなかった