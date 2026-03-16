3月16日(月)22:00LIVEスタート予定J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J1百年構想リーグ第6節レビュー』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC:藤原裕久さん「長崎サッカーマガジン「ViSta」」22:05〜 鹿島-川崎F/江藤高志「川崎フットボールアディクト」22:20〜 鹿島-川崎F/田中滋さん「GELマガ」22:35〜 水戸-FC東京/後藤勝さん「青赤20倍！トーキョーたっぷり蹴球マガジン」22:50〜 広島-G大阪/中野和也「SI