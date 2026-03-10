福島県の沿岸部・浜通りには、海沿いの町もあれば、山あいの村もある。それぞれに異なる風土と暮らしを持つこの土地は、まちごとに違う時間を重ねてきた。2011年の東日本大震災と原発事故により、避難指示が出され、浜通りの北部に位置する相双地域には、一時は無人となった町もある。あれから15年。帰還や移住が進むなかで、風景は少しずつ変わり続けている。ただ、その歩みは一様ではない。今回は、山間部にある飯舘村、海に面す