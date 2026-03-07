あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……水瓶座恋愛に小さなチャンスが訪れる日。相手の様子をじっくり観察してみてください。何気ないしぐさや視線の中に、心を動かすヒントが隠れていそうです。きっかけを見つけたら、あなたからのひと言が関係をぐっと進めてくれます。★第2位……双子座あなたの言葉と笑顔から