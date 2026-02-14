2月12日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・賀喜遥香が、同期メンバーの田村真佑と弓木奈於と出かけた際のエピソードを明かした。【関連】乃木坂46賀喜遥香、仲良しの同期・田村真佑＆弓木奈於と夏をエンジョイ「まゆたんのお家に帰って…」グループの公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』にアップされた、乃木坂46メンバーの正月休みの過ごし方を紹介する動画の中で、田村・弓木と大阪に