乃木坂46賀喜遥香、仲良しの田村真佑＆弓木奈於と“ひらパー”満喫「お母さんの運転で…」

2月12日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・賀喜遥香が、同期メンバーの田村真佑と弓木奈於と出かけた際のエピソードを明かした。

【関連】乃木坂46賀喜遥香、仲良しの同期・田村真佑＆弓木奈於と夏をエンジョイ「まゆたんのお家に帰って…」

グループの公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』にアップされた、乃木坂46メンバーの正月休みの過ごし方を紹介する動画の中で、田村・弓木と大阪にある“ひらかたパーク”に行った模様が公開されていた賀喜。

これについて、リスナーから“裏話やエピソードがあれば聞きたい”というメールが寄せられると、賀喜は、「新大阪駅で集合して、私のお母さんが車出してくれて、お母さんの運転でひらパーまで送ってくれたんですよ」と振り返った。

さらに、「私のお母さん、めちゃくちゃ関西人なので、奈於がね、新大阪駅のエスカレーターから降りてきた時に、お母さんが『奈於ちゃんやんか！そのまんま来たん？マスクもなしに。バレるやろこんな！足ほっそ！顔ちっちゃ！もうかわいい』とか言って」「もうマシンガントークでお母さんが喋って」「で、まゆたんが来てからも、『あらまゆたん可愛い！タイツ寒いやろ、そんな足出して！はよ車乗って行こうな』って車乗って」とトーク。

その後も、「車の中でもみんなで喋りながら移動したりして」「（到着後は）お母さんは帰って3人で遊んでたんですけど、プリントシール機で写真撮ったり、オムライス食べたり」「あとアトラクションも乗ったんですけど」「1番楽しかったの『クレージーマウス』みたいな、多分そんなやつ。これ楽しかったですね。で、観覧車に乗ったり」と、思い出を語っていた。