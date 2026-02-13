歴史情緒あるまちを華やかなひな人形が彩る「岡藩城下町ひなまつり」が、13日から大分県竹田市で始まりました。 【写真を見る】「岡藩城下ひなまつり」始まる市内38か所でひな人形展示大分・竹田市 今年で28回目を迎える岡藩城下町ひなまつり。初日は地元の園児およそ70人のかわいらしい歌声でオープニングを飾りました。 今年は商店やギャラリーなど市内38か所にひな人形が展示されています。このうち「竹田創