2026年2月8日に衆議院議員総選挙の投開票が行われます。日本史上初の女性首相となった自民党総裁の高市早苗さん。2025年10月に就任した際の演説で、ワークライフバランスを捨て、「働いて×5まいります」と宣言した同フレーズが、「2025年T＆D保険グループ 新語・流行語大賞」の年間大賞に輝き、反響を呼びました。その上、愛用のバッグやボールペンが次々完売するなど“サナ活”ブームが加熱しました。一方で、“首相を推し化す