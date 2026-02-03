風邪予防や肌の乾燥対策だけじゃない！冬の省エネにも役立つ「加湿テク」【画像を見る】加湿器の他にも部屋の湿度を高める方法はある！乾燥が気になる季節。暖房をつけると、どうしても空気がカラカラになってしまいますよね。実は、加湿は風邪予防や肌の乾燥対策だけでなく、部屋をより暖かく、心地よく過ごすためにも欠かせない存在なんです。今回は、忙しい毎日でも取り入れやすいおすすめの加湿器と、加湿器がなくてもできる簡