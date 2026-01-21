名古屋市立大学は大学院の入学試験で、1人の合格者の番号と不合格者の番号を入れ違えて合格発表の掲示を行っていたと発表しました。 【写真を見る】学内掲示板で誤って｢不合格｣にされていた受験生に届いた｢合格通知｣… 名古屋市立大学大学院の合格発表で1人の合格者と不合格者の番号を入れ違える 職員の転記ミスが原因か ミスがあったのは、ことしの4月から入学する名古屋市立大学大学院・経済学研究科博士前期課程の入学試験で