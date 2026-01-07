効率的な交通ネットワークの実現国土交通省 仙台河川国道事務所が事業を進めてきた国道108号「古川東バイパス」が、2025年12月21日に全線開通を迎えました。延長1.6kmのバイパス道路の開通で、周辺にどのような影響をもたらすのでしょうか。【画像】超便利!? これが国道108号「古川東バイパス」のルートです！ 画像で見る国道108号は、宮城県石巻市と秋田県由利本荘市を結ぶ総延長195.5kmの一般国道です。東北地方を斜めに