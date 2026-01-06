ロッテ（東京都新宿区）が、洋酒チョコレート「ラミー」と「バッカス」の特別コラボレーション商品「ラッカス」を1月13日に新発売します。【画像】おっ、お酒が…！「ラミー×バッカス」→「ラッカス」の中身を見る！！今回のコラボレーションは、ラミーが発売60周年、バッカスが61周年を迎えたことを記念して実現。ラミーのラム酒を、バッカスのなめらかなチョコレートで閉じ込めた商品です。同社マーケティング本部第一