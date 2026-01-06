¡ÚÃÏ¿Ì¾ðÊó 2026Ç¯1·î6Æü¡Û(10:42¹¹¿·)10»þ37Ê¬º¢¡¢Åçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó10km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏM5.4¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤òÄ»¼è¸©¡¢Åçº¬¸©¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÚÃÏ¿Ì¾ðÊó 2026Ç¯1·î6Æü¡Û(10:41¹¹¿·)10»þ37Ê¬º¢¡¢Åçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó10km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏM5.4¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤òÄ»¼è¸©¡¢Åçº¬¸©¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ