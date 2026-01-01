【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ポルノグラフィティがぴあアリーナMMにて、7年ぶりとなるカウントダウンライブ『みなとみらいロマンスポルノ’25 ～THE OVEЯ～』を開催した。 ■「ロマンスポルノでは懐かしい楽曲も披露する」 ライブタイトル「THE OVEЯ」は、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』OPテーマ「THE REVO」が意味する“革命”に起因し「REVO」を“反転”させた