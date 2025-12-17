AI需要の急増に伴うメモリの価格上昇はとどまるところを知りません。新たに、SamsungがDDR5メモリの契約価格を倍増させたと伝えられました。DRAM漲勢主導權換手！ 16Gb DDR5合約價逼近20美元，南亞科DDR5過驗證且金士頓全包產能！ - 新聞分類 - TechNOW Voicehttps://technowvoice.com/article_detail/%E5%8D%97%E4%BA%9E%E7%A7%91DDR5%E9%81%8E%E9%A9%97%E8%AD%89%E4%B8%94%E9%87%91%E5%A3%AB%E9%A0%93%E5%85%A8%E5%8C%85%E