ＧＭＯコマースは一進一退の動き。同社は１６日の取引終了後、株主優待制度を導入すると発表。これを手掛かりとした買いが先行したが、戻り売りに押されて値を消す展開となっている。１２月３１日時点で１００株を保有する株主が対象。ＧＭＯクリック証券におけるＧＭＯコマス株の買付代金の０．０３％に相当するビットコインをＧＭＯコインの暗号資産取引口座に付与する。上限は１万円。次回以降は毎年６月３０日及び１２