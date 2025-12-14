【ハーマル（ノルウェー）＝平地一紀】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）第４戦は１３日、ノルウェーのハーマルで第２日が行われ、女子１０００メートルで北京五輪金メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分１４秒３９で優勝した。前日の１５００メートルに続いて日本スケート連盟が定めるミラノ・コルティナ五輪の代表選考基準を満たし、２種目での五輪出場を確実とした。Ｗ杯個人通算３８勝目で、自身が持つ日