適切な市場競争や独占禁止法など、ビジネスのルールについて知ってもらう「公正取引ウィーク」が1日から始まりました。 【写真を見る】「公正取引ウィーク」始まる独占禁止法や下請法の理解啓発へ学生もサポーターとして活動大分 この取り組みは、公正取引委員会の役割に加え、独占禁止法や下請法といった法律への理解を深めてもらおうと、大分県内で初めて実施されます。 県庁で1日開会式