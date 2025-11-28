2026年の干支、午（うま）にちなんだコスチューム姿のプーさんのぬいぐるみをはじめ、お正月にぴったりな多彩なアイテムを、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで12月2日（火）より順次発売される。＞＞＞干支やお正月アイテムをチェック！（写真12点）ディズニーストアから、毎年恒例の干支をモチーフにしたシリーズ＜Disney store ETO collection 2026＞が今年も登場。2026年