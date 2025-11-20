プレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCが11月16日、Instagramを更新。同チーム所属の三笘薫（28）の写真を公開した。 「Kaoru closing in on his return!」と投稿されたのは、トレーニングウェアを着てほほ笑む三笘の姿。その他、ジムでトレーニングをする様子やグラウンドで笑顔を見せる様子も収められている。三笘は9月27日に開催されたチェルシー戦で左足首を負