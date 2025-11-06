若い世代に有害鳥獣の駆除について関心を持ってもらおうと、大分県日田市の日田林工高校でシミュレーターを使ったユニークな特別授業が行われました。 【写真を見る】高校生がシミュレーターで野生動物駆除を体験日田林工高校で特別授業大分 日田市で行われた6日の特別授業には日田林工高校林業科で学ぶ2年生25人が出席。鳥獣被害対策を行っている県の担当者がイノシシなどによる農作物被害の