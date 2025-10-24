韓国のカロリー・穀物自給率が30年余りの間に半分になった。韓国農村経済研究院によると、韓国のカロリー自給率は2023年基準で32．5％と、前年（32．9％）比で0．4ポイント低下した。国民が摂取する穀物・芋類・肉類・野菜・果物などの栄養基準で国産が占める比率を意味するカロリー自給率は2021年から32％台にとどまっている。1990年には62．6％だった。食料安全保障の別の指標の食料（食用穀物）自給率も下方曲線を描いている。1