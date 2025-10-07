国道といえば、交通量が多く整備が行き届いた立派な道路をイメージする人が多いだろう。【画像】「落ちたら死ぬ!!」…トップクラスの“酷道”として知られる国道157号を走破した様子を写真で一気に見るしかし、そのイメージとは裏腹に、道幅が狭く、舗装は剥がれ、路面には無数の落石が転がっているような国道も存在している。そんな酷い状態の国道に魅力を感じる愛好家もおり、親しみを込めて“酷道”と呼ばれている。そう