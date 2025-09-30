オープンAI（OpenAI）が、決済プラットフォーム ストライプ（Stripe）と連携した新機能「インスタントチェックアウト（Instant Checkout）」を発表した。 【画像をもっと見る】 同機能は、連携しているECサイトの商品をChatGPT内で購入できるサービス。「100ドル以下の最高のランニングシューズ」や「陶器好きへのギフト」のようなショッピングに関する情報を入力すると関連性の高い商品が表示され、購入ボタンをタップすると