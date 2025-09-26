季節の変わり目や乾燥で頭皮のかゆみやフケが気になる…そんな女性のために、ロクシタンから心強い新アイテムが登場します。南仏オート・プロヴァンスの自然の恵みを取り入れた「ナイトディフェンス アドバンストスカルプセラム」は、眠っている間に頭皮を集中ケア。翌朝には、しなやかでツヤのある髪へと導いてくれる夜用頭皮美容液です。自分らしい美しさを叶えるための新習慣として、取り入れてみませんか？ 頭皮のゆら