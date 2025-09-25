今年3月に公開された『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』は興行収入45億円突破の大ヒット。最新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の公開（2026年公開）も発表され話題沸騰の『ドラえもん』。1979年のテレビシリーズ放送開始から、45年以上にわたって子ども向けアニメのトップランナーとして走り続けてきた。そんなアニメ『ドラえもん』では、2005年のリニューアル後、初となる新規エンディングが決定。10月4日（土）