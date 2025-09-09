「負け組の星」として平成の競馬史に名を残したハルウララが死亡したことが9日、分かった。29歳だった。引退馬協会が公式サイトを通じて伝えた。引退馬協会のサイトで「悲しいお知らせです。本日9月9日午前2時20分、サポートホースのハルウララ号（春うららの会）が、疝痛が原因で永眠しました。享年29歳でした」とハルウララの死が伝えられた。「本日、マーサファームの宮原優子代表からハルウララの訃報を受け、13時50分に