今年６月に劇場公開されたサバイバルホラー『28年後…』の続編となる『28年後… 白骨の神殿』（原題：28 Years Later: The Bone Temple）が2026年1月16日（金）に日米同時公開されることが決定した。『28日後…』『28週後…』に続く18年ぶりのシリーズ新作となった『28年後…』。そのラストでは、ウイルスの蔓延するイギリス本土で生きる決意をした少年スパイク（アルフィー・ウィリアムズ）が感染者に襲われそうになり、ジミー・