8月22日夕方に走行中の東海道新幹線の車内で、乗客が座席背面のポケットに入れていたモバイルバッテリーが発火したと報じられ、SNS上では「びっくり」「新幹線でモバイルバッテリー発火とか怖すぎる」「最近モバイルバッテリーの事故が増えましたね」「注意が必要」などの声が上がりました。モバイルバッテリーが発火したときの対処法について、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）がXの公式アカウントで紹介しています。