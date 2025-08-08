起業家兼作家として活動する橋本なずなさん（25歳、@nazunahashimoto）の著書、『10歳で私は穢された』。母のパートナーからの性被害を綴った実体験だ。凄絶な体験を経て、彼女がいま思うこととは――。◆加害者は一体何者だったのか――ご両親の離婚後、お母様のパートナーである“おじさん”から性被害を受けた橋本さんですが、意外にも彼に対する第一印象は良かったそうですね。橋本なずな：そうですね。実の父は自営業をやって