お笑いコンビ、ナインティナイン岡村隆史（55）が、7日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に出演。酷暑の中行われる甲子園について自身の考えを語った。オープニングで岡村は、今年の猛暑についてトーク。その中で、5日に開幕した第107回全国高校野球選手権について「俺も全然気付いてなかったけど、高校野球も今、昼間試合してないねんね」と語った。高校野球は昨年から暑さ対策と