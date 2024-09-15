[9.14 J1第30節 柏 0-2 磐田 三協F柏]今シーズンからジュビロ磐田へと活躍の場を移したDF高畑奎汰が、加入後リーグ初先発を飾った。「スクール、ジュニアユース、ユース、トップチームとサッカー人生のほとんどを大分トリニータで過ごしてきました」という高畑は、2019年にトップチームに昇格、同年にプロデビューを果たす。ルーキーイヤーに鳥取へ半年間期限付き移籍をするも以降は大分でプロキャリアを積み、昨シーズンはJ2で3