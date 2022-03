世界最大のゲーム配信プラットフォーム「Steam」公式の携帯型ゲーミングPC「Steam Deck」が2022年2月25日にリリースされました。「あのSteamから出た携帯型ゲーミングPC」として鳴り物入りで発売された本機ですが、海外IT系ニュースサイトからは「まだ買うな」という評が相次いでいます。Steam Deck review: it’s not ready - The Vergehttps://www.theverge.com/22950371/valve-steam-deck-reviewSteam Deck: The comprehensive