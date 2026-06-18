【新商品】ふろキャン界隈の気持ちをへあぴんに！？カプセルトイ「おふろキャンセル界隈へあぴん」が発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、カプセルトイブランド『ブシカプ！』から、「おふろキャンセル界隈へあぴん」を全国のカプセルトイコーナーにて2026年6月18日(木)より販売開始したことをお知らせいたします。

■ふろキャン界隈の気持ちをへあぴんに！？

ブシカプ！オリジナルシリーズより、おふろキャンセル界隈（通称：ふろキャン界隈）の気持ちを綴ったヘアピンがカプセルトイで登場！

頑張りすぎてお風呂に入る気力がない時や明日入るから宣言など日常の意思表示にも便利かも？

ヘアクリップは左右の付け替えが可能で、好きな向きでご使用いただけます。

■ラインナップは全7種！

種類：全7種

価格：1回 300円（税込）

サイズ：約50mm ※種類によって異なります

商品ページ：

https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9900/

１.おふろキャンセル界隈

２.オフロキャンセルカイワイ

３.もうムリ

４.ソファから動けない！

５.まだ臭ってない！

６.明日入る予定

７.今日はもうがんばりました

「おふろキャンセル界隈へあぴん」は6月18日(木)より、全国のカプセルトイコーナーにて順次販売開始いたします。

■ブシカプ！とは

「カプっと、わくわく！」を合言葉にブシロードクリエイティブがおくるカプセルトイブランド「ブシカプ！」。

アニメ・ゲーム作品などのキャラクター商品から、クリエイターコラボ、オリジナルシリーズまで、わくわくが詰まったアイテムをお届け！

▼公式サイト

https://capsule.bushiroad-creative.com/

▼公式X（旧Twitter）

https://x.com/bushi_capsule

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/bushiroad_capsule/

■ブシロードクリエイティブは今年で10周年！

2026年10月10日(土)には、これまで支えてくださった皆様への感謝を込めて10周年を記念したイベント【ブシロードクリエイティブ -High!! 10sion School-】を秋葉原で開催予定！

▼公式サイト

https://bushiroad-creative.com/