¡ÚSTPR¡Ûµ³»ÎX¡¢ÅìÌ¾ºå¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹µÇ°¥Ä¥¢ーÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡õ¸ø±é¾ÜºÙ¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó¤ò¸ø³«
¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹µÇ°¥Ä¥¢ー¡Øµ³»ÎX - Knight X - Live Tour 2026-2027¡ØTier£±¡Ù¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦Åìµþ¡¦°¦ÃÎ¤Î3ÅÔ»Ô¤ò½ä²óÍ½Äê¡£¸ø±éÌ¾¤Î¡ØTier£±¡Ù¤Ë¤Ï¡¢·ëÀ®1¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ëー¥×½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¡È1Ç¯ÌÜ¡É¡È1ËçÌÜ¡É¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤³¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ÖPHASE1¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤ØÂ³¤¯Êª¸ì¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë――¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡È1¡áNo.1¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â½Å¤Í¡¢¡Öµ³»ÎX - Knight X -¡×¤È¤·¤ÆÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ»×¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸ø±é¤Î³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤òËÜÆü5·î30Æü(ÅÚ)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥¢ー¤Î¸ø±é¾ÜºÙ¤äº£¸å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖLounge¡ØA¡Ù²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¡ÖLounge¡ØA¡ÙºÇÂ®Àè¹Ô(ÃêÁª)¡×¤Î¼õÉÕ¤Ï¡¢2026Ç¯6·î6Æü(ÅÚ)23:00¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç°ì½ï¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û¡¡
https://knight-x-livetour2026.stpr.com/
¢£µ³»ÎX - Knight X - Live Tour 2026-2027¡ØTier£±¡Ù¸ø±é¾ðÊó
― Âçºå ―
-2026Ç¯11·î6Æü(¶â)¡¡
³«¾ì17:00¡¡³«±é18:00
-2026Ç¯11·î7Æü(ÅÚ)
1Éô ³«¾ì11:00¡¡³«±é12:00
2Éô ³«¾ì17:00¡¡³«±é18:00
²ñ¾ì¡§¤Ê¤ó¤ÐHatch
― Åìµþ ―
-2026Ç¯12·î30Æü(¿å)
1Éô ³«¾ì11:00¡¡³«±é12:00
2Éô ³«¾ì17:00¡¡³«±é18:00
-2026Ç¯12·î31Æü(ÌÚ)
1Éô ³«¾ì11:00¡¡³«±é12:00
2Éô ³«¾ì17:00¡¡³«±é18:00
²ñ¾ì¡§Ë½§PIT
― °¦ÃÎ ―
-2027Ç¯1·î2Æü(ÅÚ)
³«¾ì17:00¡¡³«±é18:00
-2027Ç¯1·î3Æü(Æü)
1Éô ³«¾ì11:00¡¡³«±é12:00
2Éô ³«¾ì17:00¡¡³«±é18:00
²ñ¾ì¡§COMTEC PORTBASE
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡ÚLounge¡ØA¡ÙºÇÂ®Àè¹Ô(ÃêÁª)¡Û
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
2026Ç¯6·î6Æü(ÅÚ)23:00～2026Ç¯6·î21Æü(Æü)23:59
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È·ô¼ï¡¦ÎÁ¶â¡Û
¡ü¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡ü2³¬»ØÄêÀÊ ¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¢¨¡ÚÂçºå¸ø±é¡¦°¦ÃÎ¸ø±é¤Î¤ß¡Û
¢¨³Æ²ñ¾ì¡¢Æþ¾ì»þ¤ËÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û¡¡
https://knight-x-livetour2026.stpr.com/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤ÏKnight X Family Club Lounge¡ØA¡Ù¤Ø¤ÎÍÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Lounge¡ØA¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¸ÂÄê¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÅöÁª³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä¡£¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ¡£À°ÍýÈÖ¹æ½ç¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨2³¬»ØÄêÀÊ¡§3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡£3ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¤Ò¤¶¾å´Õ¾Þ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ßÆþ¾ìÌµÎÁ(¤¿¤À¤·¡¢¤ªÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¢¨ÃêÁª¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´¤ÆÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨Æ±¹Ô¼Ô¤ÏLounge¡ØA¡Ù²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷¤ÎÊý´Þ¤á¤Æ¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
STPR ID¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
STPR ID¤Ï¡¢STPR¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ò1¤Ä¤ÎID¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌµÎÁ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤´ÅÐÏ¿¥Úー¥¸¡§https://id.stpr.com/
¢£¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ·èÄê¡Ú¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡õVIP¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Û
¡ü¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÎÁ¶â
¡¡+6,200±ß(ÀÇ¹þ) +¼ê¿ôÎÁ
¡üÆÃÅµ
¡¦½ª±é¸å¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á
¡¦VIP¥°¥Ã¥º
¡Ö¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡õVIP¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Á¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï
Lounge¡ØA¡ÙºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ÇÅöÁª¸å¡¢¤´Æþ¶â¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹
¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ø¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¡Ö2³¬»ØÄêÀÊ¡×¤Ï¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨VIP¥°¥Ã¥º¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¼õÉÕ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¼õÉÕ¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É»ÙÊ§¤¤¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£µ³»ÎX - Knight X - Profile
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥ÈÅù¤Î¥Í¥Ã¥È³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Î¤ä¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¡ÈÀ¼¡É¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÉð´ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡£2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÂ®¤Î²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ Zepp¥Ä¥¢ー¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±é¤È¼¡¡¹¤ÈÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Ê¤¬¤é2024Ç¯¤Ë¤Ï½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤â³ÍÆÀ¡£
2025Ç¯5·î¤Ë¥°¥ëー¥×Ì¾¤ò¡ÖKnight A - µ³»ÎA -¡×¤«¤é¡Öµ³»ÎX - Knight X -¡×¤Ë²þÌ¾¡£Æ±Æü¡¢¿·¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥±¥ä¥æÆ¡×¤¬²ÃÆþ¤·¡¢¸½¥á¥ó¥Ðー¤Î¡Ö¤·¤æ¤ó¡×¡Ö¤Ð¤¡¤¦¡×¡Ö¤Æ¤ë¤È¤¯¤ó¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢4Ì¾ÂÎÀ©¤Ç¤Î¥°¥ëー¥×³èÆ°¤ò³«»Ï¡£²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¤äVtuber¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¼Â¼ÌÉ½¸½¤ÈÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶¯¤ß¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¿·ÂÎÀ©½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£2026Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¼Ò³°¼çºÅ¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¡£
¢¨¤´·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Î¤´Ãí°ÕÅÀ
¡Öµ³»ÎX - Knight X -¡×É½µ¡§£´¤«½ê( µ³»ÎX_-_Knight_X_- ¡§¥¢¥ó¥Àー¥ÐーÉôÊ¬)¤¬¡¢È¾³Ñ¥¢¥±¡¿ - (¥Ï¥¤¥Õ¥ó)¤ÏÈ¾³Ñ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://knight-x.stpr.com/
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@Knight_X_info
¸ø¼°X¡§https://x.com/Info_KnightX
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@knight_x_info
¸ø¼°¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¡§https://twitcasting.tv/c:knighta_info
¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/117gqoaz
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¾ðÇ®¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Purpose(¥Ñー¥Ñ¥¹¡§ÌÜÅª)¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÚÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Û¤Ç¤¹¡£2018Ç¯6·î15Æü¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î³èÆ°¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡õ¥µ¥Ýー¥È¡¢¼«¼ç²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÖSTPR Records¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²èÀ©ºî¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥°¥Ã¥º¤Î´ë²èÀ©ºîÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦MD(¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°)»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¸½ºß¤Ï¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÄó·È¤·¡¢²»³Ú¸¶È×¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ä¼ý±×²½¥µ¥Ýー¥È¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅù¤ò´Þ¤á¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡ØMCN»ö¶È¡ÙÅù¤â³ÈÂçÃæ¡£
2022Ç¯¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡Ö½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¡×ºÇ¾å³¬¤Ø¤È°ÜÅ¾¡£¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ë¤Ï²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÚSTPR Studio¡Û¤òÀßÎ©¡£XR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦STPR Studio»ö¶È¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤â¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢M&A¤äCVC¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTPR
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨34F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§Çð¸¶ ¿¿¿Í
URL¡§https://stprcorp.com/