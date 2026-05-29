フィジカルAI（身体を持つAI、すなわちロボット）・ヒューマノイドを含むロボット業界の人材育成・マッチングプラットフォーム「RobotMateHub」を運営する合同会社ヤマリキエッジ（東京都、代表：山本力弥）は、2026年5月27日、「フィジカルAI/ロボット業界カオスマップ 2026」を無償公開した。ヒューマノイドロボット・産業ロボット・物流ロボット・医療ロボット・AIプラットフォームなど10セクター・150社以上を一覧化。RobotMateHubが独自に整備・更新を続けるRobotDBをもとに、過去12か月のニュース言及頻度で選定した企業を掲載。ここ数日ニュースになっている株式会社アトムも追加済。 PDF版のご提供・掲載許諾については下部お問い合わせ先まで。 企業例 ※一部： ヒューマノイドロボット：Figure AI、Unitree、1X Technologies、EngineAI、Preferred Robotics 産業用ロボット：FANUC、川崎重工業、KUKA、Doosan Robotics 物流・搬送ロボット：Locus Robotics、Pudu Robotics、ラピュタロボティクス サービスロボット：SoftBank Robotics、コネクテッドロボティクス、DFA Robotics 医療・介護ロボット：Cyberdyne、InnoPhys、WIRobotics コンシューマーロボット：ユカイ工学 特殊・防衛ロボット：GITAI、LimX Dynamics システムインテグレータ：Denso Robotics、THK AIプラットフォーム：Preferred、Horizon Robotics、Meituan Robotics コンポーネント・部品：Franka Emika、inaho、Clone Robotics

代表者コメント 『結局どの会社が何をやっているの？』という質問が一番多くなった。ヒューマノイドだけでも世界で数十社が競合し、産業ロボット・物流ロボット・AIソフトウェアが互いに絡み合っている。業界地図として可視化をし、今後も継続していくことで業界の動向や進化を探っていきたい。より詳細なフィジカルAIのリサーチについては、RobotMateHub-Researchで提供しております。

RobotMateHub について フィジカルAI時代の人材育成・マッチングプラットフォーム」として、ロボット業界に特化した学習コンテンツ（139記事・25モジュール）・R検定・マッチング・ハッカソン・Research・Consulting の8事業を展開。現場エンジニア・研究者・事業会社・投資家など多様な有識者が集まるコミュニティで、Unitree G1 を用いたPhysical AIハッカソンの開催や、大和証券へのヒューマノイド・ロボティクス調査レポート提供など、延べ100件超の実績を持つ。代表者はSoftBank Robotics でPepper事業責任者を務め、ロボット業界11年のキャリアを持つ。 RobotMateHub Research（調査・分析事業） 企業・投資家・金融機関向けのカスタム調査・解説サービス。ヒューマノイドロボットの市場動向・フィジカルAIの社会実装・サービスロボットの産業構造など、実務粒度のデータと専門家解説をワンストップで提供する。大和証券へのヒューマノイド・ロボティクス調査レポートを含む延べ100件超の提供実績。今回のカオスマップ公開もResearchアセットの一部として位置づける。 - RobotMateHub Research：https://robotmate-hub.com/research/ - Webサイト：https://robotmate-hub.com/ 本件に関するお問い合わせ 合同会社ヤマリキエッジ（RobotMateHub 運営） - プレスリリース問い合わせ：https://robotmate-hub.com/contact/ 本プレスリリースに記載されている会社名・製品名等は各社の商標または登録商標です。