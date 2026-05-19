『アイドルマスター SideM』より、「Cybernetics Wars」シリーズの新規描き下ろしイラストを使用したオンラインくじが登場！3弾連続企画の第2弾！第3弾もお楽しみに！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『アイドルマスター SideM』の豪華賞品が手に入る＜『アイドルマスター SideM』Cybernetics Wars ZERO ～願いを宿す機械の子～ オンラインくじ＞を、2026年5月26日(火)12時より販売します。
期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「E賞 蓄光缶バッジ全15種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!
＜『アイドルマスター SideM』Cybernetics Wars ZERO ～願いを宿す機械の子～ オンラインくじ 概要＞
販売期間：2026年5月26日(火)12:00～2026年6月23日(火)11:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/sidem_cwz/
■賞品ラインナップ
S賞：特大ドラマ布ポスター＆アクリルパネルセット（全1種）
A賞：オリジナルTシャツ（全1種）
B賞：キラキラアクリルスタンド（全5種）
C賞：ちびキャラアクリルスタンド（全5種）
D賞：キラキラアクリルキーホルダー（全15種）
E賞：蓄光缶バッジ（全15種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「E賞 蓄光缶バッジ全15種セット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン-1
【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!
※期間により絵柄は異なります。
※全15種（前半9種／後半6種）、ランダムでの配布となります。
【対象期間】
■前半（全9種）
天ヶ瀬冬馬／都築圭／華村翔真（各3種：描き下ろし・カードイラスト・ちびキャラ）
2026年5月26日(火)12:00～6月9日(火)11:59
■後半（全6種）
冬美旬／東雲荘一郎（各2種：描き下ろし・カードイラスト・ちびキャラ）
2026年6月9日(火)12:00～6月23日(火)11:59
■おまけキャンペーン-2
【20連セット】をご購入いただいたお客様には、描き下ろしイラストを使用した「サイン入り台本風色紙」をもれなく1点プレゼント!!
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
■関連サイト
「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/
「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido
■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/