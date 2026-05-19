『アイドルマスター SideM』より、「Cybernetics Wars」シリーズの新規描き下ろしイラストを使用したオンラインくじが登場！3弾連続企画の第2弾！第3弾もお楽しみに！

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株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『アイドルマスター SideM』の豪華賞品が手に入る＜『アイドルマスター SideM』Cybernetics Wars ZERO ～願いを宿す機械の子～ オンラインくじ＞を、2026年5月26日(火)12時より販売します。



期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「E賞 蓄光缶バッジ全15種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!





＜『アイドルマスター SideM』Cybernetics Wars ZERO ～願いを宿す機械の子～ オンラインくじ 概要＞


販売期間：2026年5月26日(火)12:00～2026年6月23日(火)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/sidem_cwz/




■賞品ラインナップ


S賞：特大ドラマ布ポスター＆アクリルパネルセット（全1種）





A賞：オリジナルTシャツ（全1種）





B賞：キラキラアクリルスタンド（全5種）







C賞：ちびキャラアクリルスタンド（全5種）






D賞：キラキラアクリルキーホルダー（全15種）







E賞：蓄光缶バッジ（全15種）







※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。



■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「E賞 蓄光缶バッジ全15種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン-1


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!


※期間により絵柄は異なります。


※全15種（前半9種／後半6種）、ランダムでの配布となります。



【対象期間】


■前半（全9種）


天ヶ瀬冬馬／都築圭／華村翔真（各3種：描き下ろし・カードイラスト・ちびキャラ）


2026年5月26日(火)12:00～6月9日(火)11:59



■後半（全6種）


冬美旬／東雲荘一郎（各2種：描き下ろし・カードイラスト・ちびキャラ）


2026年6月9日(火)12:00～6月23日(火)11:59





■おまけキャンペーン-2


【20連セット】をご購入いただいたお客様には、描き下ろしイラストを使用した「サイン入り台本風色紙」をもれなく1点プレゼント!!






■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/