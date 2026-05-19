『アイドルマスター SideM』より、「Cybernetics Wars」シリーズの新規描き下ろしイラストを使用したオンラインくじが登場！3弾連続企画の第2弾！第3弾もお楽しみに！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『アイドルマスター SideM』の豪華賞品が手に入る＜『アイドルマスター SideM』Cybernetics Wars ZERO ～願いを宿す機械の子～ オンラインくじ＞を、2026年5月26日(火)12時より販売します。

期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「E賞 蓄光缶バッジ全15種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜『アイドルマスター SideM』Cybernetics Wars ZERO ～願いを宿す機械の子～ オンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年5月26日(火)12:00～2026年6月23日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/sidem_cwz/

■賞品ラインナップ

S賞：特大ドラマ布ポスター＆アクリルパネルセット（全1種）

A賞：オリジナルTシャツ（全1種）

B賞：キラキラアクリルスタンド（全5種）

C賞：ちびキャラアクリルスタンド（全5種）

D賞：キラキラアクリルキーホルダー（全15種）

E賞：蓄光缶バッジ（全15種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「E賞 蓄光缶バッジ全15種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン-1

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※期間により絵柄は異なります。

※全15種（前半9種／後半6種）、ランダムでの配布となります。

【対象期間】

■前半（全9種）

天ヶ瀬冬馬／都築圭／華村翔真（各3種：描き下ろし・カードイラスト・ちびキャラ）

2026年5月26日(火)12:00～6月9日(火)11:59

■後半（全6種）

冬美旬／東雲荘一郎（各2種：描き下ろし・カードイラスト・ちびキャラ）

2026年6月9日(火)12:00～6月23日(火)11:59

■おまけキャンペーン-2

【20連セット】をご購入いただいたお客様には、描き下ろしイラストを使用した「サイン入り台本風色紙」をもれなく1点プレゼント!!

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/