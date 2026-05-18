レギュラーガソリンが高い都道府県ランキング1位◆高知県にお住いの皆さまに朗報です!!高知県平均価格から10円/Lも安く給油ができるなんて！【リロクラブ】

株式会社リロクラブ

リログループ＜東証プライム市場 8876＞の一員であり、福利厚生アウトソーシングサービスのトップカンパニーである株式会社リロクラブ（東京都新宿区、代表取締役社長 河野 豪 https://www.reloclub.jp/ )が運営する「福利厚生倶楽部」は、2026年5月より「リロの給油カード」シリーズにおいて、新たに[高知割]を開始しました。本サービスでは、高知県の平均価格から１リットルあたり7円引きで給油でき、日常的な燃料費の負担軽減に寄与します。*1、*2

さらに、イラン情勢の悪化などを背景に原油価格の高騰が続き、家計への影響が一層大きくなっている状況を踏まえ、生活支援の取り組みとして、2026年10月31日までの期間限定で、高知県平均価格から１リットルあたり10円引きで給油いただけるキャンペーンも実施いたします。

なお、同割引率で、法人・社用車向けサービスもご用意しております。詳しくは、会員専用サイトをご確認ください。

■ 高知県は「レギュラーガソリンが高い都道府県」ランキング1位って本当？！

2026年に入り、国内のレギュラーガソリン価格は、原油価格の上昇や円安傾向、中東情勢の不安定化などを背景に高値圏で推移しています。2026年3月18日の資源エネルギー庁が発表したレギュラーガソリンの店頭価格は1リットル当たり190.8円（全国平均、16日時点）まで上昇しました。その後、政府による燃料油価格激変緩和措置の再開により価格上昇は一定程度抑制されたものの、2026年4月27日時点でも全国平均169.7円/L *1 と高水準が続いています。

こうした状況は、営業車両を保有する企業だけでなく、日常的に自動車を利用する生活者にとっても大きな負担となっています。特に地方エリアでは、自動車が通勤や買い物、通院など生活に欠かせない移動手段となっているため、ガソリン価格の上昇が日常生活に直結しやすい傾向があります。

ガソリン価格比較サイト 「gogo.gs」*3 によると、特に高知県は、都道府県別のレギュラーガソリン平均価格が全国で最も高く、全国平均より11.3円高い水準となっています。全国的にガソリン価格が高止まりする中、高知県では特に燃料費負担が重くなっている状況です。

このような環境下において、福利厚生倶楽部は、会員の皆さまの生活を支える役割さらに強化し、日常に寄り添った支援サービスの提供に取り組んでまいります。

その一環として、リロクラブでは2026年5月より「リロの給油カード」において、高知県の平均価格から1リットルあたり10円引きで給油できる『高知割』キャンペーン開始しました。高知にお住いの会員の皆さまの家計負担軽減をサポートし、継続的な生活支援をおこなってまいります。

■「リロの給油カード 地域割」概要

「リロの給油カード」シリーズの中でも、地域を限定で提供する「リロの給油カード 地域割」は、普段使いのガソリン(レギュラー、ハイオク、軽油)を、より安価で給油いただけるサービスです。

現在、先行導入エリアは5地域となっており、それぞれの地域において、前月対象地域平均価格より１リットルあたり9円～12円引きで給油できます。*1、*2

さらに、「リロの給油カード 地域割」の新登場を記念し、対象地域平均価格1リットルあたり12円～15円引きとなるBIGキャンペーンも実施しています*4

リロクラブでは、今後も対象店舗および地域割りエリアの拡充を進め、2030年までに全国各地域での「地域割カード」発行を目指すとともに、会員の皆さまの家計負担軽減に継続して取り組んでまいります。

■ リロの給油カードは全部で3種類

2016年よりスタートした「リロの給油カード」*5 は、全国18,000店以上*6 で利用でき、全国平均価格より1リットルあたり1円引きで、レギュラー・ハイオク・軽油を給油できる人気のサービスです。

また、洗車を頻繁に利用される方には、「リロの洗車カード」がおすすめです。全国360店舗以上で利用可能で、機械洗車（ワックス洗車・シャンプー・水洗い）が何度でも1回398円でご利用できます。さらに、全国500店舗以上で給油にも対応しており、レギュラー・ハイオク・軽油を全国平均価格より１リットル当たり6円引きで給油いただけます。

「リロの給油カード」はクレジット機能のないカードのため、気軽に申し込みいただけます。また、お手持ちのクレジットカードと紐づけて決済する仕組みのため、クレジットカードのポイントも貯まり、家計管理もしやすいサービスです。

「リロの給油カード」シリーズは、会員の皆さまのお住まいや利用シーンに合わせて選べる、利便性の高い生活支援サービスとして、多くの方にご利用いただいています。

■ “課題解決カンパニー”リロクラブ・福利厚生倶楽部について

リロクラブは、1993年に「福利厚生倶楽部」のサービスを開始して以来、“中小企業にも大企業並みの福利厚生を！”をモットーに世界中で働く人々のくらしを福利厚生サービスで豊かにしてまいりました。

企業規模にかかわらず、全国で地域格差のない多様なサービスを、コスト・パフォーマンス高く25,800社、会員数1,340万人に提供し、高い従業員満足度を得ている福利厚生サービスのトップブランドです。*7

さらに、リロクラブは“課題解決カンパニー”として、企業が抱える人事・労務・福利厚生分野の課題に対し、多角的なソリューションを提供しています。働き方改革による福利厚生制度への注目の高まりに応えるため、育児・介護制度の充実やフェムテック分野の強化、内定者の採用に役立つ「内定者福利厚生倶楽部」の提供、優秀な人材の定着(離職防止)のための支援などに注力しております。

また、ヘルスケアサポート・スポーツジムなどへの利用強化はもちろんのこと、健康経営*8 や女性活躍の推進支援など、時代の変化に対応した幅広いサービスをご用意。総務人事・労務担当者の業務負荷軽減を目指すとともに、従業員エンゲージメントの向上につながるソリューションをお届けしています。

▼福利厚生倶楽部について

https://www.reloclub.jp/fukuri/fukurikouseiclub

▼福利厚生倶楽部への資料請求・ご相談はコチラ

https://www.reloclub.jp/fukuri/fukurikouseiclub/request/

【企業概要】

■株式会社リロクラブ

□所 在 地 ： ＜本社＞

〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目2番18号

TEL：03-3226-0244 FAX：03-3226-0280

https://www.reloclub.jp/

□設 立 ： 2001年8月17日（事業開始：1993年9月）

□資 本 金 ： 1億5000万円（株式会社リログループ100％出資）

□事 業 内 容 ：

・福利厚生代行サービス事業

・会員向け各種優待・特典代行サービス事業

・シニア向け生活支援サービス事業

□代 表 者 ： 代表取締役社長 河野 豪

▼福利厚生倶楽部サービス概要【動画】

https://www.reloclub.co.jp/movie/profile/

▼RELO 総務人事タイムズ

https://www.reloclub.jp/relotimes/

福利厚生、働き方改革、健康経営、人事・組織開発を通じて、従業員満足を追求する総務・人事・経営者のための総合情報メディア｡総務人事向け実践的セミナーも毎月開催

▼福利厚生倶楽部（リロクラブ） Instagram

https://www.instagram.com/fukurikosei_reloclub/

福利厚生でお得に生きるメディア ＼見てよかったと言われるメディア／

■福利厚生で節約&ちょっとお得に生活

■ホテルやレジャー施設も最大95%off

■知らないと損する福利厚生を知ろう

▼福利厚生倶楽部（リロクラブ） Instagram＜関西版＞

https://www.instagram.com/fukuri.kansai_reloclub/

≪本件に関するお問い合わせ≫

株式会社リロクラブ

■ニュースリリースに関するお問い合わせ

広報担当：ツシマ TEL：03-3225-1730

Email：reloclub-pr@relo.jp



≪福利厚生倶楽部に関するお問い合わせ≫

・福利厚生倶楽部入会などに関するお問い合わせ：03-3225-1730

・既存提携施設からのお問い合わせTEL：03-3225-1896(もしくは、0120-982291）

▶▶▶https://www.reloclub.jp/fukuri/fukurikouseiclub/request/



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福利厚生俱楽部の会員様のサービス・利用方法のお問い合わせについては、

会員専用サイトにログイン後「よくある質問」からご確認ください。



お電話でのお問い合わせは、

福利厚生倶楽部カスタマーセンター 0120-982291（会員様専用）

平日／10:00～18:00 土日祝／10:00～17:00 ※年末年始除く



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◆◆リロクラブはリログループ(東証プライム市場 <証券コード8876>/https://www.relo.jp/）の一員です◆◆

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*1 ガソリン全国平均価格：経済産業省資源エネルギー庁の発表に基きます

*2 価格は国際情勢の影響により月の途中でから変更されることがあります

*3 ガソリン価格比較サイト「gogo.gs」2026年5月12日時点より算出

https://gogo.gs/ranking/average/

*4 期間限定キャンペーンの対象は「リロの給油カード 地域割」を新たに発行された方に限ります。また、発行には初回手数料がかかります

*5 「リロの給油カード」は、2016年9月に「福利厚生給油カード」としてサービスを開始し、2019年に「メンバーズ給油カード」へ名称変更およびリニューアルを実施。その後、2024年8月にも名称変更とリニューアルを行っています

*6 掲載店舗数は、エネオス・出光・シェル・アポロステーションの店舗数の合計となります

*7 2025年6月1日現在

*8 「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です

*9 給油に関する掲載内容は、2026年5月時点の情報です

*10 画像は全てイメージです