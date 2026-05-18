愛犬との撮影をより特別に！PhotomaticがMANDARINE BROTHERS 自由が丘にペットと撮影できるフォトブースを設置

株式会社フォトクリエイト

キタムラ・ホールディングス グループの株式会社フォトクリエイト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、2026年5月1日より、ペットアパレルブランド「MANDARINE BROTHERS（マンダリンブラザーズ）」の直営店にペットと一緒に撮影できるセルフフォトブースを期間限定で設置いたしました。

本フォトブース限定の全9種のMANDARINE BROTHERSのコラボフレームで撮影をお楽しみいただけます。

大切なペットとの思い出をPhotomaticで記録しませんか

フォトブースを設置したMANDARINE BROTHERS 直営店では、MANDARINE BROTHERSが展開するペットウェアの購入はもちろん、ドッグカフェも併設されています。カフェやショップに訪れた思い出として、愛犬とかけがえのない時間を撮影していただけます。

●MANDARINE BROTHERS限定フレーム

何枚も撮ってしまいたくなる可愛いコラボフレームは、全9種の中からお選びいただけます。

本フォトブースは、犬種やサイズに制限を設けていないほか、猫や小動物など、どのようなペットとも一緒に撮影をお楽しみいただけるのが特徴です。

撮影後は、写真が印刷されるほか、画像データと撮影中の動画もダウンロード可能です。シャッターを切る瞬間のペットの反応や、飼い主様との笑顔の様子もそのまま記録されます。ぜひ、お客様のパートナーに似合うお気に入りのフレームを選んでみてください。

フレーム：全9種

撮影料金：税込 1,200円（1枚出力＋静止画・動画データ）

※撮影はオーナー様の管理のもとに行っていただきます。

Photomaticのフォトブースは、誰もが気軽に高クオリティな写真を撮影できるよう、フォトグラファーの手によって照明や空間が専門的に設計されています。日頃スマートフォンでしかペットを撮影しないお客様でも、スタジオ品質の一枚を気軽にお楽しみいただけます。

また、フォトブース内はカーテンで仕切られた完全プライベートな空間です。人目を気にすることなくリラックスして撮影に集中できるため、愛犬はもちろん、あらゆるペットとの大切な時間を記録いただけます。

ぜひ期間中に、MANDARINE BROTHERS 直営店にご来店いただきセルフフォトの撮影をお楽しみください。

MANDARINE BROTHERS 直営店 自由が丘フォトブース設置概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/186_1_16a06058aee427c2b2d72ccb18313db1.jpg?v=202605180751 ]MANDARINE BROTHERSについて

「どこへ行くにも一緒」をコンセプトに、愛犬とライフスタイルを共有できるようなシンプルかつ遊び心に溢れたペットアパレルブランド。

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

公式WEBサイト https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：株式会社フォトクリエイト

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役社長：大迫 由典

HP：https://www.photocreate.co.jp/

※Photomaticの運営会社であるピックハイブ株式会社は、2026年4月1日付で株式会社フォトクリエイトに吸収合併されました。Photomaticの運営は、株式会社フォトクリエイトが引き続き担当いたします。