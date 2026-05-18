「TDBCパビリオン」１８社が集結 ～競争から共創へ。運輸事業者と荷主とのパートナーシップで解決～　運輸安全・物流DX EXPO 2026出展

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会（代表理事：小島 薫、略称：TDBC）は、運輸安全・物流DX EXPOに出展いたします。「競争から共創へ。運輸事業者と荷主とのパートナーシップで解決」をテーマに、ご協賛の各社が「TDBCパビリオン」として集結、持続可能な運輸事業の実現を目指し、2024年問題、物流関連法令改正への対応、また様々な運輸事業の課題に対して実現可能な解決策として最新ソリューションの詳細やデモなどをまじえて展示します。また、出展企業による出展社セミナーも開催されます。みなさまのご参加を心よりお待ちしています。

運輸安全・物流DX EXPO 2026

開催日：5月27日 (水) ～ 29日 (金)

会 場：東京ビッグサイト 西展示棟3・4 ホール

参 加：無料（事前登録制）

お申込み：https://www.truckexpo.jp/2026/

パビリオン出展企業（五十音順）

■ゴールドスポンサー

ジャパン・トゥエンティワン株式会社、Geotab Inc.、JFE商事エレクトロニクス株式会社、

古野電気株式会社、株式会社フルバック、ユーピーアール株式会社、株式会社ライナロジクス

LocationMind株式会社

■シルバースポンサー

アセンド株式会社、EmMatch株式会社、株式会社オプティマインド、NSW株式会社、

株式会社システムズ、株式会社セイリョウライン、株式会社タイガー、株式会社traevo

ロジスティード株式会社

セミナー情報

事前申込制となっておりますので、お早めにお申し込みをお願いいたします。

お申込みはこちら→セミナー申込(https://prd.event-lab.jp/wj2026/seminar/program/index/TLDX?l=japanese)

■特別講演

5月28日 (金) 13:30 ～ 14:10 S2-2(https://prd.event-lab.jp/wj2026/seminar/program/index/TLDX?l=japanese&d=20260528#keynote)

物流関連法令改正で求められる荷主・運送事業者の行動変容とその解決策

～ 荷主が変われなければ、国民生活や経済が破綻する ～

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会 代表理事 小島 薫



■出展社セミナー

5月28日 (金)(https://prd.event-lab.jp/wj2026/seminar/program/index/TLDX?l=japanese&d=20260528&s=TLDX#keynote)

株式会社フルバック、JFE商事エレクトロニクス株式会社、Geotab Inc.、古野電気株式会社、

株式会社traevo

5月29日 (金)(https://prd.event-lab.jp/wj2026/seminar/program/index/TLDX?l=japanese&d=20260529&s=TLDX#keynote)

LocationMind株式会社、ユーピーアール株式会社、株式会社ライナロジクス、

ジャパン・トゥエンティワン株式会社、一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）

TDBCは運輸業界と発着荷主企業、地方自治体、ICTなど多様な業種のサポート企業が連携し、デジタルテクノロジーを利用することで運輸業界を安心・安全・エコロジーな社会基盤に変革し、業界・社会に貢献することを目的として2016年に設立されました。200社を超える会員が業界の課題解決のためオープンに活動しています。 https://tdbc.or.jp/