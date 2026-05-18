「豪華ゲストとサッカーを語る」岡崎慎司リアルイベント「Dialogue w/ Forum」今年も開催決定！

株式会社日本ビジネスプレス

注目の著者の知見を独自の視点で、深く、体系的にお届けするデジタルメディア「SYNCHRONOUS ーシンクロナスー(https://www.synchronous.jp/)」（株式会社日本ビジネスプレス運営）は、6月27日（土）、東京にて、「世界への挑戦状」として元日本代表・岡崎慎司が各界の識者たちと対談し、世界で活躍するための「考え方」や「習慣」を深掘りするコンテンツ「Dialogue w/」のリアルイベント「Dialogue w/ Forum」(https://www.synchronous.jp/articles/-/3529)を開催します。



2026年の今回は、日本サッカーの「選手力」「監督力」「データ力」の3つのテーマで討論。

サッカー最高峰の大会・ワールドカップ開催の最中、岡崎慎司がスペシャルなゲストと示す日本サッカーの可能性とこれからを語ります。さらに来場者からの質問に答えるＱ＆Ａコーナーやサイン会も実施します。

■イベント概要

岡崎慎司「Dialogue w/ Forum」リアルイベント2026

日時：6月27日（土) 13時～18時30分 (受付12時～)

会場：東京・お茶の水

ゲスト：長谷川健太、高原直泰

※このほかにも豪華ゲストの出演を予定しています。続報にご期待ください。

登壇者：岡崎慎司

参加料：4,400円（税込み）

詳細・申込＞＞https://www.synchronous.jp/articles/-/3529



イベント内容

13：00～14：15 第1部 日本サッカーの監督力

14：30～15：30 第2部 日本サッカーのデータ力

15：45～17：00 第3部 日本サッカーの選手力

17：15～18：30 サイン会

※当日の内容は変更の可能性があります。確定版はForum詳細ページにて発表いたします。

注意事項

※イベントは、登壇者の都合により時間の変更または中止になる可能性がございます。

※イベント会場の都合上、ご取材いただけるメディアさまの数に制限を設けさせていただく可能性がございます。ご申請後、弊社よりご連絡をさせていただきます。

■出演者プロフィール

岡崎慎司（おかざき・しんじ）

1986年4月16日生まれ。兵庫県出身。サッカー指導者。滝川二高を経てJリーグ清水エスパルスに加入。チームの中心選手として活躍し、2011年ドイツ・ブンデスリーガ名門 VfBシュツットガルトへ移籍。2013年から1.FSVマインツ05でプレーし二年連続二桁得点の実績を引っさげイングランド・プレミアリーグ レスターシティFCに加入。15-16シーズンには「奇跡」と呼ばれたプレミア制覇に貢献。19-20シーズンからスペイン・ラリーガへプレーの場を移し、SDウエスカで1部昇格に貢献。21-22シーズンからはスペイン2部 FCカルタヘナでプレー。22ー23シーズン8月にベルギー1部 シントトロイデンVVに移籍。23-24シーズン限りで現役を引退。現在はFC BASARA MAINZの監督を務める。

長谷川健太（はせがわ・けんた）

元プロサッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード（ウイング）。2025年までJリーグ・名古屋グランパスの監督を務めた。長谷川氏の清水エスパルス監督就任と、岡崎の清水入団はともに2005年。岡崎が清水でプレーした6シーズンすべての指揮を執っている。浅からぬ縁のある2人である。

(C)OKINAWA SV

高原直泰（たかはら・なおひろ）

Jリーグをはじめ、ドイツ・ブンデスリーガ、アルゼンチンなど国内外で活躍した元サッカー日本代表FW。2006年ドイツW杯に出場し、日本代表では通算57試合23得点を記録した。現役引退後は自身が立ち上げた沖縄SVの代表・監督としてクラブ運営に携わるほか、コーヒー事業「沖縄SVアグリ」を通じて、日本サッカーの発展にも取り組んでいる。