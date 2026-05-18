【JAF茨城】 JAFアプリクーポンで楽しむ初夏の茨城グルメ― 県内19店舗が参加する「いばらき味旅」 ―

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）茨城支部（支部長・幡谷史朗）は、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで、県内の飲食店をお得に楽しめる特集企画「いばらき味旅～JAFアプリクーポンでお得に楽しむ茨城グルメの会員優待～」を実施しています。

茨城県内19店舗が参加。初夏のお出かけが楽しくなるJAF会員優待

JAF茨城支部では、JAF会員優待施設をより身近に感じていただくとともに、地域の魅力発信につながる取り組みとして、季節ごとのアプリクーポン企画を展開しています。

今回の「いばらき味旅」では、県西・県北・県央エリアを中心に、19店舗の飲食店（JAF優待施設）が参加。対象店舗では、期間中、JAF会員が通常の通年優待とは異なる割引サービスや、利用金額に応じた特典など、各店舗ならではのサービスを用意しています。

ドライブやお出かけの途中に立ち寄りやすい店舗から、地域に根ざした飲食店まで、初夏の茨城を「味わう旅」として楽しめる企画です。

JAFスマートフォンアプリについて

「JAFスマートフォンアプリ」はJAF会員向けの公式アプリです。デジタル会員証の表示をはじめ、ロードサービス救援要請、JAF会員優待施設の検索やJAFアプリクーポンなど、各種会員サービスをスマートフォンひとつで利用できます。

会員番号でログインすると、GPS機能を活用した現在地周辺の優待施設検索や、万が一の車両トラブル時のロードサービス救援要請、救援車の到着予定時間の確認も可能です。

「いばらき味旅～JAFアプリクーポンでお得に楽しむ茨城グルメの会員優待～」 企画概要

・期間： 2026年5月1日(金）～2026年6月30日（火）

・参画優待施設：

・県西エリア： 和食 丘里 古河店、旬 おかさと、静の里 三和店、おかさと庵、まる芋カフェ

・県北エリア： 詩穂音、竜神大吊橋（レストラン：森の風）

・県央エリア： 大洗海の家マノマノ（大洗シーサイドステーション）、めん屋正よし、39カフェ

・その他： 牛角（茨城県内9店舗対象）

・利用方法： JAFスマートフォンアプリクーポンの提示によりご利用できます。

※JAFアプリクーポンの優待期間・サービス内容は店舗により異なります。

※JAFスマートフォンアプリのリニューアルにともない、2026年5月18日（月）9:00～5月20日（水）10:59はJAFアプリをご使用いただけません。新アプリのリリースは5月20日（水）11:00を予定しております。

本JAFアプリクーポン特集に関する詳細は下記JAFウェブサイトをご確認ください。

詳細を見る :https://jaf.link/48NtvOY

その他のお得なJAF会員優待、イベント等の最新情報は下記JAF「茨城のご当地情報」ウェブサイトをご確認ください。

JAF「茨城のご当地情報」ウェブサイト :https://jaf.or.jp/common/local/kanto/ibaraki