【ライフスタイル提案】片手で持ち運べるガジェットのようなアルミプランター

株式会社ＡＳＥＮＳＥ

室内専用アルミプランターブランド「TOOLMARQ（ツールマーク）」（ https://www.toolmarq.com/ ）は、国際見本市「インテリア ライフスタイル2026」（ https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html ）に出展いたします。

本展示会では、ノートPCやスマートフォンなどのデジタル端末と共に「片手で持ち運べる」ことを想定したアルミプランターの主力商品『BMシリーズ』を中心に展示。さらに、観葉植物の悩みである「土の植え替えの手間」を解決する画期的な新規提案商品「透明インポット」を初公開いたします。

■ デジタル端末と暮らすアルミプランター『BMシリーズ』の魅力

TOOLMARQ/デスクトップ・プランター/BMシリーズ/3.5インチ/シルバーTOOLMARQ/デスクトップ・プランター/BMシリーズ/２.5インチ/ブラック・グレー・シルバー

（商品詳細： https://www.toolmarq.com/products ）

片手にスマホ、もう片手に植物。家やオフィスの中で好きな場所へ自由に移動できる、新しいライフスタイルを想定したプランターです。

■ 【新規提案】「欲しいけど面倒」を解決する専用の透明インポット

- ガジェットと調和するデザイン アルミ素地を鈍く優しく処理。デジタル端末の傍に置いても品良く馴染み、植物の自然な素材感との美しいギャップがインテリアに映えます。- 「片手で持てる」一体型構造 プランター本体と水受け皿がドッキングする設計。一体化しているため、片手で楽に持ち運ぶことができます。- デスクを傷つけない安心設計 素焼き鉢のように「机でずらすと傷がつく」という問題を、底面の丁寧な研磨処理により解決。PCデスク上でも気兼ねなく移動可能です。- 植物の健康と「植え替え」に配慮した機能美 本体と受皿のジョイント部のスリットで、植物に欠かせない通気性を確保。植え替え時は、受皿を外し底から指で押し上げるだけで、根が張った土ごと簡単に持ち上げられる独自仕様です。

本展示会で新たに提案するのが、BMシリーズにジャストフィットする「観葉植物を植え付けた透明インポット」です。

- 土いじり・植え替えが不要に 植物が枯れた時や、気分を変えたい時の植え替え時に、土を入れ替える面倒な作業が不要になります。- 植物へのダメージを軽減 インポットごと入れ替えるため、植え替え時に植物の根が弱ってしまう課題も解決します。- オフィスや初心者にも最適 「植物は欲しいが土で汚したくない」「オフィスで土の入れ替えができない」という方に向けた、「ありそうでなかった」新商品です。TOOLMARQ/デスクトップ・プランター/BMシリーズ/２.5インチ/グレー ＋ 透明インポット（先行公開）

デスクトップ・プランターに【透明インポット（先行公開）】を入れるだけで植え付け完了。Amazonで購入する :https://www.amazon.co.jp/stores/TOOLMARQ%EF%BD%9C%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF/page/C38AEF13-BE03-4CE5-8DB8-16732540DB74?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_MR54SV46AY8AAZ8S0NJKTOOLMARQ オフィシャルストアはこちら↑↑ ※現在、BMシリーズのみ発売中■ その他・参考出展

機能美を追求したBMシリーズに加え、より意匠性を強く打ち出した『PIシリーズ』も参考出展いたします。

私たちの新しい提案と商品の魅力を、「インテリア ライフスタイル2026」の会場でぜひ直接ご体感ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

TOOLMARQ/デスクトップ・プランター/PIシリーズ/２.5インチ/シルバー（参考出展）■ 展示会 開催概要- 名称： インテリア ライフスタイル2026- 会期： 2026年6月10日（水）～12日（金）- 会場： 東京ビッグサイト 西ホール ブース番号： J023- 展示会URL： https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html■ ブランド情報- ブランド名： TOOLMARQ（ツールマーク）- 公式サイト： https://www.toolmarq.com/- 商品ページ（BMシリーズ）： https://www.toolmarq.com/products公式サイト : ブランドトップページ :https://www.toolmarq.com■ お問合せ- サイトから：https://www.toolmarq.com/contact- 担当者：代表取締役 小林勇人- メール：info@toolmarq.com公式サイト：お問い合わせフォーム :https://www.toolmarq.com/contact