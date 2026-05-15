【初開催】“ふわもち”な美味しさ限定販売。30周年記念イベント『旅するつばらつばら』第一回、京都本店にて5月21日(木)から開催！

株式会社 鶴屋吉信

菓子製造販売の株式会社 鶴屋吉信（つるやよしのぶ）（本社：京都市上京区、代表取締役社長：稲田慎一郎）は、2026年に発売30周年を迎えるベストセラー焼菓子「つばらつばら」の記念企画として、特別商品の販売イベント『旅するつばらつばら』の第一回を、2026年5月21日(木)～5月26日(火)の6日間、京都の本店にて開催いたします。

■「つばらつばら 発売30周年記念企画」ニュースリリース(5/8(金)発行)

鶴屋吉信 本店本店１階外のショーウィンドー前で開催！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000045479.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000045479.html)

■「つばらつばら」特集ページ

https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/collections/tsubaratsubara(https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/collections/tsubaratsubara)

※2026年5月中旬より30周年記念バージョンに更新※

■『旅するつばらつばら』イベントについて

「旅するつばらつばら」イメージ

鶴屋吉信のベストセラー銘菓「つばらつばら」30年間のご愛顧に感謝をこめるとともに、「つばらつばら」の魅力をさらに広く知っていただくため、お店で手作業で仕上げる特別商品『ふわもちつばら』をたずさえて、各地の店舗を巡って限定販売するイベント『旅するつばらつばら』を実施いたします。

記念すべき第一回は京都の本店からスタート！ぜひ皆様お誘い合わせの上、お立寄りくださいませ。

●第１回イベント概要

●実施店舗

鶴屋吉信 本店（１階店舗外ショーウィンドウ前）

〒602-8434 京都府京都市上京区今出川通堀川西入る

Google Maps：https://maps.app.goo.gl/GhsEtCk3FNNGT7RL6

●実施日時

2026年5月21日（木）～26日（火） 各日10:00～16:00

※数量限定につき無くなり次第終了いたします

※雨天時は1階店舗（屋内）にて販売いたします

●第２回以降の開催予定

[第2回]2026年6月26日（金）～28日（日） あべのハルカス近鉄本店（大阪）

[第3回]2026年7月 鶴屋吉信 IRODORI 京都駅八条口店（京都）

[第4回]2026年10月 高島屋 新宿店（東京）

[第5回]2026年10月 鶴屋百貨店（熊本）

※以降、2027年初旬にも開催を予定しております

※予定は変更となる可能性があります

■特別商品「『ふわもちつばら』塩小倉バター」

配布中チラシ_オモテ配布中チラシ_ウラ

お店で焼皮にあんを包んで仕上げることで、“ふわふわもちもち”の食感をお楽しみいただける特製の「『ふわもちつばら』 塩小倉バター」を特別販売いたします。

●【北海道十勝産小豆製：小倉あん】×【京都丹後：琴引の塩】×【北海道産：バター】

まろやかな小倉あんになめらかなバターをあわせた、王道の美味しさ。隠し味に京都丹後地方琴引浜周辺の海水から炊き上げた「琴引の塩」をしのばせて、甘みと風味がさらに引き立つ特別な美味しさが出来上がりました。消費期限は当日中。店内厨房仕上げで“ふわもち”食感がたまらない焼皮で包んだ、一度食べたら忘れられないしあわせ…ぜひ一度、ご賞味くださいませ。

「つばらちゃん」フェイスの焼印入り３個入はかわいい掛紙つきBOXにお詰合せいたします

●ラインナップ（本店）

・「塩小倉バター」１個 314円（税込）

・3個入（「塩小倉バター」「小倉」「抹茶」各１個） 929円（税込）

※ふわもちつばら「小倉」「抹茶」はセット入りのみ、単品販売はございません

●特定原材料等28品目等：小麦・乳成分・卵（「塩小倉バター」「小倉」「抹茶」すべて）

●お日保ち：当日中 お早めにお召し上がりください

■イベント記念キャラクター『つばらちゃん』

『旅するつばらつばら』開催を記念して、オリジナルキャラクター「つばらちゃん」が誕生！

「つばらつばら」と和菓子を愛する鶴屋吉信社員の手描きイラストから生まれた「つばらちゃん」は、もっちり・しっとり、美味しい焼皮に小倉あんと夢をつつんで、今日もてくてく皆様のもとへおじゃまします。

30周年企画中はさまざまな場所に登場する予定ですので、ぜひ可愛がっていただけますと幸いです。

●誕生日：1996年10月1日

●体重：つばらつばら ３個分（季節によってちょっと増えたり減ったり…？）

●特技：全国どこでも誰とでも仲良くなれること

●好きなこと：みんなのもとへ会いにいくこと

■銘菓『つばらつばら』とは

つばらちゃん紹介 01つばらちゃん紹介 02

鶴屋吉信のベストセラー焼菓子「つばらつばら」は今から30年前の1996年に誕生。独自の配合で生み出した“もっちり・しっとり”美味しい自慢の焼皮に、まろやかな小倉あんを包んだ美味しさ。日々のお茶時間からデイリーギフト、ご贈答などさまざまなシーンで親しまれ、現在まで多くのお客様に愛されて参りました。

●北海道十勝産小豆の豊かな風味

和菓子の美味しさの源となるのが「あん」です。

「つばらつばら」には、北の豊かな大地で育まれた「北海道十勝産小豆」を使用。涼しく寒暖の差の大きい環境により糖度と風味が増し、粒が大きく育つのが特徴です。厳選した小豆を、ふっくらとまろやかな「小倉あん」に炊き上げています。

●唯一無⼆の“もっちり、しっとり”食感

ほどよい弾力の「もっちり」感、小倉あんとなじむ「しっとり」感。

一度お召し上がりいただくと忘れられない独特の食感を、餅粉（もち米の粉）と小⻨粉を鶴屋吉信独自の方法でブレンドし、 銅板でじっくりと焼き上げて作り出しました。ぜひ、ひとくちひとくちを「しみじみと」ご賞味くださいませ。

●安心安全、想いを届ける美味しさを

京都府・亀岡市の自社工場「鶴屋吉信FACTORY」にて、徹底した品質管理のもと製造、出荷を行っています。時間をかけて焼き上げた焼⽪はほのかに香ばしくやわらか、ふんわりと手づつみのような優しさで小倉あんを包めるよう機械にも工夫を施しました。全国のお客様へ、いつも変わらぬ信頼の美味しさをお届けしております。

■京菓匠 鶴屋吉信について

株式会社 鶴屋吉信

1803年(享和3年)京都・西陣で初代鶴屋伊兵衛により創業。220余年の歴史を刻む、京都の老舗京菓子司です。「ヨキモノを創る」を家訓とし伝統の技を守りながら、現代の感覚をとりいれた新しい和菓子やカフェを考案。各種コラボレーション企画にも取り組む等、歴史ある京菓子の魅力のすそ野を広げてゆくとともに、和菓子の新たな価値を日々追求しています。



■会社概要

社 名：株式会社鶴屋吉信

代表者：代表取締役社長 稲田慎一郎

所在地：〒602-8434 京都府京都市上京区今出川通大宮東入2丁目西船橋町340-1

創 業：享和3年（1803年）



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公式サイト：https://www.tsuruyayoshinobu.jp/

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