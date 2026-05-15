2026年5月15日（金）より、Leminoプレミアム会員を対象に『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生直筆メッセージ入りフラッグプレゼントキャンペーンを実施！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)の映像配信サービス「Lemino(R)」にて独占無料配信中の、日本エンタテインメント界で過去最大級規模となるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』では、本日2026年5月15日（金）13時より、Leminoプレミアム会員を対象とした「練習生直筆メッセージ入りフラッグプレゼントキャンペーン」を実施致します。応募期間は2026年5月24日（日）23:59までで、抽選で35名さまに練習生本人による直筆メッセージが入った特製フラッグをプレゼントいたします。

特設ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000160/#campaign

本キャンペーンは、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生を応援いただく皆さまへの感謝の気持ちを込めて、練習生本人が直接メッセージをしたためた特別仕様のフラッグをお届けする企画です。デビューに向けて日々挑戦を続ける練習生の姿勢や想いが感じられる、本キャンペーンでしか手に入らない記念性の高い一品となっております。応募はLeminoプレミアム会員の方を対象とし、対象作品の視聴を通じて、より深く『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の世界観を体感いただける機会としてお楽しみください。

【概要】

1. 賞品内容・当選者数

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生直筆メッセージ入りフラッグ ／ 35名さま

※どの練習生のフラッグかご指定いただくことはできません。

2. キャンペーン応募期間

2026年5月15日（金）13:00 ～ 2026年5月24日（日）23:59

3. 応募条件

・日本国内にお住まいであること

・dアカウントをお持ちであること

・Leminoプレミアム会員であること

・キャンペーン終了翌日（2026年5月25日（月）0:00）時点でLeminoプレミアム会員を継続されていること

・キャンペーン期間中に対象作品を1エピソード以上視聴していること

＜視聴対象作品＞

・『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』

※応募されたdアカウントと同一のdアカウントでLeminoにログインしたうえで対象作品をご視聴ください。

※下記作品は視聴対象外となります。

・『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』特典：レベル分けテスト

・『1 MIN PR PRODUCE 101 JAPAN 新世界』

・『グループバトル｜PRODUCE 101 JAPAN 新世界』

・『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 特別編』

■Lemino配信概要

番組名：『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』

出演者：国民プロデューサー代表 ディーン・フジオカ、SEKAIプロデューサー代表 チェ・スヨン、「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」練習生 ほか

配信日時：2026年3月26日（木）21:00～独占無料配信開始

以降、毎週木曜日21:00～更新

※最終回は2026年6月6日（土）にLeminoおよび日本テレビ系にて生配信。

特設ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000160/#campaign

■【PRODUCE 101 JAPAN】とは

日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こしました。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定します。

過去３回開催されたグループオーディションでは、2019年のSEASON１から、3年連続「NHK紅白歌合戦」に出場しワールドツアーなどグローバルに活躍するJO1（ジェイオーワン）、 2021年のSEASON２から、デビューシングルから8作連続ハーフミリオン突破し、昨年はミリオンを達成したINI（アイエヌアイ）、2023年のTHE GIRLSから、1年目で「NHK紅白歌合戦」のトップバッターを務め、「日本レコード大賞」で新人賞を受賞したME:I（ミーアイ）が誕生しました。

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

「Lemino」サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/(https://lemino.docomo.ne.jp/)

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official(https://www.youtube.com/@Lemino_official)

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official(https://x.com/Lemino_official)

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official(https://www.instagram.com/lemino_official)

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official(https://www.tiktok.com/@lemino_official)

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。