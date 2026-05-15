日経平均10万円時代は来るのか--藤野英人氏が語る「選ばれる企業」の条件

一般社団法人横浜経営者倶楽部

一般社団法人 横浜経営者倶楽部（所在地：神奈川県横浜市）は、2026年6月24日（水）、第6回特別講演会を横浜シンポジアにて開催いたします。

本講演では、「ひふみ投信」を運用する藤野英人氏（レオス・キャピタルワークス株式会社 代表取締役社長・最高投資責任者）を迎え、

“日経平均10万円時代”を見据えた企業経営と投資の本質についてご講演いただきます。

■ 講演タイトル

「日経平均10万円時代に備えろ ～軽い経済から重い経済へ～」

■ 本講演のポイント

・私たちを取り巻く経済環境はどう変化しているのか

・なぜ「日経平均10万円時代」が現実味を帯びているのか

・その前提のもと、企業経営者は何を意思決定すべきか

・投資家は企業のどこを見ているのか、どう評価しているのか

投資のあり方が大きく変化する中で、

**「資本市場から選ばれる企業になるための視点」**を第一線の投資家から直接学べる機会です。

■ 開催背景

横浜経営者倶楽部は、横浜・東京を中心とする経営者が集う完全紹介制コミュニティです。

「本質的な学びと経営者同士のつながり」を提供する場として、各界の第一人者を招いた講演会を継続開催しています。

これまでの講演には、各業界を代表する経営者が登壇し、毎回約150名の経営者が参加する注目イベントとなっています。

■ 過去登壇ゲスト

第1回：渡邉 美樹 氏（ワタミ株式会社 代表取締役会長 兼 社長CEO）

第2回：河瀬 航大 氏（株式会社フォトシンス 代表取締役社長）

第3回：戸井田 和彦 氏（立教学院 元理事長／日産自動車株式会社 元常務執行役員）

第4回：島田 太郎 氏（株式会社東芝 代表取締役社長 CEO）

第5回：木村 清 氏（株式会社喜代村 代表取締役社長）

■ 登壇者プロフィール

藤野英人 氏

レオス・キャピタルワークス株式会社

代表取締役社長・最高投資責任者

「ひふみ投信」の運用を手がける日本を代表するファンドマネージャー。

長期投資および対話型投資を軸に、企業価値向上を支援する“伴走型投資”で注目を集める。

テレビ・新聞などメディア出演も多数。

■ プログラム

第一部（17:00～19:00）

・主催者挨拶

・来賓紹介

・藤野英人氏 講演（約60分）

・協賛企業挨拶

第二部（19:00～20:30）

・名刺交換・立食懇親会

■ 開催概要

日時：2026年6月24日（水）17:00～20:30

会場：横浜シンポジア（産業貿易センタービル9階）

参加人数：150名

対象：経営者・役員層

参加費：20,000円／名

メディアパートナー Forbes JAPAN SALON

後援 株式会社テレビ神奈川

■ 参加メリット

・スタートアップ・ベンチャーから中小企業、上場企業まで、決裁権限者クラスを中心とした約150名が参加予定のイベント

・東京・横浜・他地域＝6：3：1の構成により、広域かつ質の高い意思決定者ネットワークとの接点を創出

・意思決定層同士が集う環境により、信頼関係を前提とした実践的なネットワーク構築の機会を提供

・名刺交換や懇親を通じて、商談・協業に繋がる具体的な接点づくりが期待される場

・企業に加え、行政・金融・VC・大学・マスコミなど多様なプレイヤーの参加により、横浜エリアの経済ネットワークと広域ビジネスの双方にアクセス可能

・紹介制ならではのつながりから、継続的な関係構築へと発展することが期待される環境

■ 横浜経営者倶楽部について

完全紹介制の経営者コミュニティ。

ベンチャーから上場企業まで幅広い経営者が参加し、講演会・勉強会・交流会を通じて、実践的な学びとネットワーク形成を支援しています。

■ お問い合わせ

一般社団法人 横浜経営者倶楽部

公式サイト：https://ykc.yokohama/

メディアパートナー Forbes JAPAN SALON

公式サイト：https://forbesjapansalon.com/

後援 株式会社テレビ神奈川

公式サイト：https://www.tvk-yokohama.com/